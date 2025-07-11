Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davasında otel sahibinin çapraz sorgusu sürüyor

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin, aralarında belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı dava, beşinci gününde otel sahibi Halit Ergül'ün çapraz sorgusuyla devam ediyor.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesince Bolu Sosyal Bilimler Lisesinin spor salonunda özel olarak oluşturulan salonda görülen duruşmada sanık Halit Ergül, müşteki avukatlarının sorularını cevapladı.

Soru üzerine Ergül, 30 yıldır turizm işinde olduğunu ve 2 otelinin bulunduğunu söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının 16 Aralık 2024'teki denetiminde nerede olduğu sorulan Ergül, "Emir, 'Baba bunlar burada her şeye bakıyorlar, sanki kusur arıyorlar.' dedi. Bolu'daydım." dedi.

Ergül'ün, "Denetlemede tutanak tutuldu mu?" sorusuna, "Tutulmuştur herhalde" cevabı üzerine avukatın, "Tutanak tarihi 22 Ocak 2025 olarak yazılmış. Odalarda duman dedektörünün olduğu yazılmış, duman dedektörü var mı?" sorusuna Ergül, "Uygun denildiği için kendimizi güvende hissettik, duman dedektörü var." karşılığını verdi.

"Kültür ve Turizm Bakanlığının denetmenlerini neden ücretsiz ağırlıyorsunuz, şirinlik mi yapıyorsunuz?" sorusunu Ergül, "Hayır öyle bir şey yapmadım, fatura kesilip kesilmediğini bilmiyorum." şeklinde cevapladı. Ergül, "Kültür ve Turizm Bakanlığı denetmenlerinden ücret almamanız normal mi?" sorusu üzerine, "Ücret almazsak kusurlarımızı yok mu gösterecekler?" dedi. - "Güvenli olmadığını bilselerdi bizi mühürlerlerdi" "Denetmenlerin Grand Kartal Otel'de kalma istememe sebebi otelin güvenli olmadığını bilmeleri miydi?" sorusuna Ergül, "Güvenli olmadığını bilselerdi bizi mühürlerlerdi." cevabını verdi. Ergül, "22 Ocak'tan sonra banka hesaplarında ciddi hareket olmuş, hesaplarda ihtiyati tedbir kararı aldırdığımız için 1 lira bile bulamadık," beyanına karşı, "Otel kapandı, personel ödemeleri, tazminat ödemeleri yapıldı." dedi. "Kimseyi şikayet etmeyi düşündünüz mü, bunun sorumlusu sizce kim?" sorusunu Ergül, "Denetimi yapmayanlar." şeklinde yanıtladı.

Ergül, "Bilirkişi raporunda yangının çıkış sebebi değil ama LPG konusu ölümlerin artmasının birinci sebebi olarak belirtiliyor." beyanı üzerine, "Bilirkişi raporunda 'LPG kontrol edilseydi yangın birkaç dakika içinde kendi kendine sönebilirdi.' diyor. Biz onun eksiğini bilmiyorduk. Aygaz'la olan sözleşmede 'Aygaz, yılda iki kez denetler.' diyor. Yangınla ilgili eksiklik olursa gazı keser. Biz de tam zannettik." diye konuştu. "Aygaz'ın 2022'den beri gelmediğinin farkında mısınız, farkında olması gereken kim? sorularına, Ergül, "Hayır." ve "Biz denetimlerden tam geçtik." cevaplarını verdi. Ergül, müşteki avukatının "bilirkişi raporunda yangın kontrol panelinin yerinde olmadığı ibaresini olduğu" beyanına, "Kriminalciler, birileri almış diye düşünüyorum." şeklinde cevapladı. "Sizin görevlerinizden en önemlisi denetlemek. Yangının başlamasına sebep olan 'grill plate' cihazındaki termostat bozuk muydu, denetim yaptınız mı, bilginiz var mı?" sorusunu Ergül, "Bilgi sahibi değilim, arkadaşlar bozuk olmadığını söyledi. Bozuk olsaydı gerekli işlem yapılırdı." cevabını verdi.

Ergül, otele ait bir kafenin kiraya verilmesiyle ilgili soruya, kiralandığını bildiğini ama hangi işlemlerin gerçekleştirildiğini bilmediğini savundu. Sanık Ergül, yönetici olarak oteli denetleyip denetlemediğinin sorulması üzerine, denetleme şeklinde değil de ara ara oteli dolaştığını kaydetti. "Sprinkler (yağmur söndürme sistemi) ve itfaiyenin belirlediği eksiklikleri gidermenin bedeli ne kadar olurdu?" sorusuna Ergül, "Bilmiyorum ama çok fazla olmazdı." yanıtında bulundu. Ergül, "Grand Kartal Otel size Gazelle Otel kadar kazanç sağlamadığı için mi yatırımda bulunmadınız?" sorusuna, "Grand Kartal Otel'e yatırımda bulunmadık diye beyanım yoktur. Yatırım tutarı muhasebe kayıtlarından çıkar." cevabını verdi. Daha sonra sanık avukatlarının da sorularını cevaplayan Ergül, "Sürdürülebilir turizmle ilgili denetimi Bakanlık neden kendi yapmıyor da şirketleri akredite ediyor?" sorusu üzerine, "Sürdürülebilir turizm belgesi olduğundan gelen yabancı misafirlere güvenli imajı vermek için." dedi.