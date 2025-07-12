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        Bolu'da yüksek sıcaklık ve orman yangını uyarısı

        Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, yüksek sıcaklık ve orman yangınlarıyla ilgili uyarıda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 13:35 Güncelleme: 12.07.2025 - 13:35
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        Bolu'da yüksek sıcaklık ve orman yangını uyarısı
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        Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, yüksek sıcaklık ve orman yangınlarıyla ilgili uyarıda bulundu.

        Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda görüşlerine yer verilen Bolu Orman Bölge Müdürü Celal Kanbur, meteorolojik verilere göre sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini, bu durumun orman yangını riskini arttırdığını belirtti.

        Kanbur, orman yangınları açısından kritik dönemden geçildiğine işaret ederek, "Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının artması ve nem oranının düşmesiyle yangın riski en üst seviyeye çıkacaktır. Vatandaşlarımızdan ricamız, ormanlarımızı koruma konusunda daha hassas olmalarıdır." ifadesini kullandı.

        Ormanlık alanlarda ve çevresinde kesinlikle ateş yakılmaması, anızların tutuşturulmaması, sigara izmaritlerinin rastgele atılmaması ve çöplerin doğaya bırakılmaması gerektiğini vurgulayan Kanbur, yangına sebebiyet verebilecek en küçük ihmalin, büyük felaketlere yol açabileceğine dikkati çekti.

        Kanbur, ormanlık alanlarda veya yakınlarında duman ya da ateş fark edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak bildirimde bulunmalarının büyük önem taşıdığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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