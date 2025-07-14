Grand Kartal Otel yangını davası, müşteki ve tanık beyanlarıyla devam ediyor

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın duruşması sekizinci gününde sürüyor.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi’nin spor salonunda özel olarak oluşturulan salonda görülen davada tanıkların dinlenilmesine devam edildi.

Teleski görevlisi Murat Duman, Grand Kartal Otelle hiçbir bağlantılarının olmadığını söyledi.

Yangından, Kartal AŞ'nin lojmanında uyurken tutuklu sanık Hüseyin Özer arayınca haberi olduğunu ifade eden Duman, "Otele gidip katlara çıkmaya çalıştım. Dumandan çıkamadım. Sonra aşağı inerek diğer görevlilere yardım ettim. Jeneratörü ben kapattım. Saat 04.20'ten sonra kapattığımı hatırlıyorum. Ben gücü keserken AFAD ve jandarma elektrik bağlantısı ile ilgileniyordu. Ben akımı kestiğimde SEDAŞ tarafından kesintinin yapıldığını biliyorum. Onlar kesmeseydi jeneratör çalışmazdı." dedi.

Duman, jeneratörün kapatılması nedeniyle alarmların ve uyarı sirenlerinin çalmaması gibi bir durumun meydana gelmesi konusunda bilgisinin olmadığını belirterek, "Bu tarz sistemlerin pilli olduğunu biliyorum. Elektrik ve jeneratör bağlantısı kapandığında onların etkilenmeyeceğini düşünüyorum. Ben alarm duyup duymadığımı hatırlamıyorum." ifadesini kullandı.

Otelin, kazan dairesindeki elektrik panosunun bulunduğu alanın güvenlik kamera kayıtları izletilen Duman'a, saat 03.49'da söz konusu yerde olan kişinin kendisi olup olmadığı sorusuna, "Yangın esnasında o tarafa geçmiş olabilirim ama o kişinin ben olup olmadığını hatırlamıyorum. Burasının trafo bölgesi olması lazım ama tam seçemiyorum." diye konuştu. Gazelle Otel’in teknik servis görevlisi olarak 2,5 yıldır çalıştığını anlatan Bahadır Bahar ise otelin elektriğinin kim tarafından kesildiği ve jeneratörü kimin kapattığı konusunda bilgi sahibi olmadığını belirtti. Bahar, bir yangın esnasında elektrik kesintisinin ne zaman yapılacağı konusunda bir eğitiminin olmadığını da sözlerine ekledi. Duruşmaya Alanya'dan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katılan müşteki Sabahattin Kanatlı, White Fox isimli iş yerinde yangından önce 1,5 ay çalıştığını dile getirdi. Kendisinin söz konusu işletmede bulaşıkçı olduğunu aktaran Kanatlı, "İlk denetleme olduğunda ben işe başlamamıştım. Ben geldikten sonra ikinci denetleme oldu. Tarihlerini tam hatırlamıyorum ama yangından 1-1,5 hafta önce geldiler." ifadesini kullandı.

Kanatlı, sanıklardan şikayetçi olmadığını söyledi. Tanık elektrik personeli Bahadır Özkuru da Grand Kartal Otel'deki aydınlatmaları yenilediklerini belirtti. Uzun süre bu işte çalıştıklarını kaydeden Özkuru, "Grand Kartal Otel'in kendine özel bir elektrik personeli yoktu. Biz de oraya lambaları değiştirmek için gittik. Şov bölümünü biraz bilirim ama detayını bilmem." diye konuştu. Şov alanı ile mutfakta bulunan elektrikli araçların bakım ve sorumluluğunun kimde olduğunu da bilmediğini dile getiren Özkuru, "Benim o otelle ilgili detaylı bilgim yok. Elektriği tutuksuz sanık Bayram Ütkü kapatmıştır diye düşünüyorum ama birinden talimat alıp almadığını bilmiyorum. Böyle bir durumda kimin böyle bir talimat verebileceğini de bilmiyorum." ifadelerini kullandı. Özkuru, sezon öncesinde şov alanı ile ana restoran kısmındaki aydınlatmaları değiştirdiklerini söyleyerek, "Lambaları ledler ile değiştirdik. Bu ledler katlarda bulunan dokunmatik ekranlara bağladı. Tek bir noktadan kontrol ediliyordu. Bu çalışma esnasında sigortalar değiştirilmedi. Bu işlemleri Hüseyin Özer ile yaptık. Tahsin Pekcan bize 2 hafta kadar yardım etti. Ayrıca farklı bir elektrik firması bize destek verdi. Bunların yapılması talimatını tutuklu sanık Emir Aras verdi." diye konuştu.

Aydınlatma sisteminin sigortalarının diğer elektrik şebekesinden ayrı olduğuna işaret ederek, "Bu ledlerin gücü 4 vattır. Buraya ayrı sigorta takılabilir. Bunu özel firmadan gelen elektrikçilerin yapmış olması gerekiyor. Orada aşırı yük olduğunda sigorta atması olmadı diye biliyorum. Orada kaçak akım rölesi de yoktu." şeklinde konuştu. Tanık Erol Özak da daha önceki beyanının doğru olduğunu belirterek, "Yangından birkaç gün sonra beni bir numara aradı. Saat 17.30 civarında 2 kişinin itfaiyeye geldiğini, koşarak içeri girdiğini belirtti. Daha sonra bana 'İfade verebilir misin?' dedi. Bunlardan biri Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener imiş ama diğerinin ismini tam bilmiyorum. Zannedersem evrak yakmışlar. Beni arayan kişi bunu söyledi. Başka da bir şey demedi. Orada kamera kayıtlarının silinmeye çalışıldığını da belirtti." diye ifade etti. Bu ifadeyi kamera kayıtlarından belli olur ve duruşmanın gidişatına etki eder diye yetkililere bildirdiğini ileri süren Özak, "Ben ifademde geçen Furkan beyi tanımıyorum. O kişi, o gün nöbetçi olan personelmiş. Ben o gün Furkan'ın nöbetçi olduğunu öğrendim." diye belirtti.

Tanık Furkan Berk Aydoğdu, Erol Özak'ı sanayiden dükkanı olduğu için tanıdığını söyledi. Sedat Gülener ve Kenan Coşkun'u tanıdığını dile getiren Aydoğdu, "Ben 7 aydır itfaiyedeyim. Sedat Gülener ve Kenan Coşkun'u binanın içinde evrak yakarken görmedim. Kamera kayıtlarını silmeye çalıştıklarını görmedim. Erol Özak'ın neden böyle bir iddiada bulunduğunu bilmiyorum." diye konuştu. Sedat Gülener ve Kenan Coşkun'u, yangının üçüncü günü sabahında itfaiye çevresinde birlikte gördüğünü kaydeden Aydoğdu, "Ayrı ayrı geldiler. İkisi beraber itfaiye personelini yangındaki çalışmalarından dolayı tebrik edip sonra ayrıldılar." dedi. Bu arada, Aydoğdu ve Özak'ın telefon numarası HTS incelemesi için alındı. Sedat Gülener'in avukatı Erol Özak hakkında "yalan beyanda bulunmaktan" dolayı suç duyurunda bulunacaklarını bildirerek, bunun kayıtlara geçmesini istedi. - "Ben 3 çocuğumu geri istiyorum"

Yangında kızı Ayşemin Elif Doğan, damadı Mehmet Cem Doğan ve 12 yaşındaki torunu Ayşe Maya Doğan'ı kaybeden Güngör Gültekin ise müşteki olarak beyanda bulundu. Ne söyleyeceği hakkında fikri olmadığın belirten Gültekin, "Ben neredeyse kendimi suçlu hissedeceğim. Kim suçlu, kim değil bilmiyorum. Ben 3 çocuğumu geri istiyorum. Ben Ali suçlu, Veli suçlu bilmem. Balık baştan kokmuş. Hepsi suçlu benim için. Yaşadıklarımı anlatmaya kalksam zaten buradakiler duramaz. Sağlam giren ölü çıkar mı? Ben şimdi burada ölsem kim suçlu?" ifadesini kullandı. Gültekin, sanıkların "ben suçlu değilim", "benim adım var sanım yok", "otel benim değil" gibi ifadeler verdiklerine değinerek, şunları söyledi: "Sapasağlam, hiçbir şeyi olmayan o insanların hali ne olacak? O yaşta toprağa girenlerin hali ne olacak? O yaşta toprağa girmek ne denmek? Bu kadar rezalet olur mu? Biz ne yapacağız? Ölene kadar böyle mi bekleyeceğiz? Ben adalet istiyorum, başka bir şey değil. Suçlu kimse bulsunlar. Benim çocuğum turizm oteline girdi. Turizm Bakanı gelsin. Başka da söyleyecek bir şeyim yok.”

Oteldeki kusurların neden hiç kimsenin dikkatini çekmediğini soran Gültekin, "Yok elektriği açmamış, yok çeşmesi bozulmuş, sağlam yeri yok muydu bu otelin? Tam olan bir yerini söyleyin. Kendileri sapa sağlam çıkıyor. Hiçbir şey olmuyor. Benim damadım 190 santimetre boyundaydı. Kızım sapasağlamdı. Onlar nasıl öldü acaba bilmiyorum. Biz mezara diri diri gömüldük. Şikayetçiyim." ifadelerini kullandı. - "O gece hiçbir alarm sesi duymadım" Otelde resepsiyon şefi olarak görev yapan Görkem Ustaoğlu, tanık beyanında, işe Gazelle Otel'de başladığını, kış sezonunda Grand Kartal Otel'de görevlendirildiğini anlattı. Yangın esnasında 2. katta bulunan 2001 numaralı odada 4 kişi kaldıklarını aktaran Ustaoğlu, "Bizim katımızda herhangi bir şey yoktu. Katta bulunan 20-25 kişi ile birlikte 3. kata çıkmaya çalıştık. Dumandan dolayı geri döndük. Kayak odasına indik. O katta bulunan herkes neredeyse uyanmış ve çıkmaya hazırdı." dedi. Ustaoğlu, binadan dışarı adım atar atmaz restoran katında patlama olduğuna dikkati çekerek, "Kafamızı kaldırdığımızda alev püskürüyordu. Ön tarafa geçtik. O esnada telefonum çalmış, gececi resepsiyonist beni aramış. Devamında insanlara yardım etmeye çalıştık insanlara. O gece hiçbir alarm sesi duymadım." diye konuştu.