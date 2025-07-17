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        Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davasında ara karar açıklandı

        Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin, aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davada ara karar açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 16:03 Güncelleme: 17.07.2025 - 16:03
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        Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davasında ara karar açıklandı
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        Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin, aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davada ara karar açıklandı.

        Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Bolu Sosyal Bilimler Lisesinin spor salonunda özel olarak oluşturulan alanda görülen davanın onuncu gün duruşmasında, müştekiler, tanıklar ve taraf avukatlarının beyanları alındı.

        Mahkeme heyeti, duruşma savcısının dün verdiği mütalaaya karşı sanık avukatlarının beyanda bulunması ve tutukluluklara ilişkin savunma yapmasının ardından ara kararını açıkladı.

        Heyet, hakkında ev hapsi şartını içeren adli kontrol hükümleri uygulanan tutuksuz sanık itfaiye eri İrfan Acar'ın tutuklanmasına, mutfak personeli tutuklu sanık Faysal Yaver'in yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

        Diğer tutuklu sanıkların bu hallerinin devamı ile Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilileri İbrahim Polat ile İsmail Karagöz, FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu ve resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin hakkındaki ev hapsi şartını içeren adli kontrol hükümlerinin devamına karar veren heyet, LPG tesisatı bakım görevlisi tutuksuz sanık Doğan Aydın ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanı tutuksuz sanık Kübra Demir'in tutuklanmaları yönündeki talebin ise reddine hükmetti.

        Heyet, bazı avukatların, "Etstur sahibi Kültür ve Turizm Bakanı'nın tanık olarak dinlenilmesi" talebini esasa yenilik katmayacağı gerekçesiyle reddetti.

        Heyet ayrıca, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İl Özel İdaresi yetkililerinin de duruşmada tanık olarak dinlenmesi talebini de esasa yenilik katmayacağı gerekçesiyle reddederek, söz konusu bakanlıklar ile İl Özel İdaresi arasındaki yazışmaların neler olduğunun araştırılması yönündeki talebin celse arasında değerlendirilmesini kararlaştırdı.

        Otelin sahibi tutuklu sanık Halit Ergül ile şirketin yönetim kurulu üyeleri tutuklu sanıklar Emine Murtezaoğlu Ergül, Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu'nun HTS kayıtlarının incelenmesi talebi ile Ceyda Hacıbekiroğlu'nun çalışma belgelerinin dosyaya kazandırılmasıyla ilgili talebi kabul eden mahkeme heyeti, "Kültür ve Turizm ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarına soruşturma izni verildiğinde davayla birleştirmesi" talebinin değerlendirilmesine hükmetti.

        AFAD ve itfaiyenin otelin elektriğinin kesilmesi talimatı verip vermediğinin araştırılması, otelin güvenlik kamera kayıtlarının bulunduğu hard disklerin denetime gönderilerek üzerlerinde oynama yapılıp yapılmadığının kontrol edilmesi taleplerini de kabul eden heyet, güvenlik kameralarındaki saat farklılıklarının ve hatalı kayıtların belirlenmesi için görüntülerin incelenmek üzere yetkili kuruma gönderilmesi talebini karara bağladı.

        Heyet, Grand Kartal Otel'in yönetim kurulu karar defteri, iş sağlığı ve güvenliği defteri ile denetim defterlerinin istenmesi yönündeki talebin de celse arasında değerlendirilmesini kararlaştırarak, duruşmayı 22 Eylül'e erteledi.

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