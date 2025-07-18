Bandırmaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Teknik direktör Mustafa Gürsel yönetimindeki antrenmanda kuvvet ve kondisyon çalışan Bandırmaspor, daha sonra pas çalışması yaptı.

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu Dağı'nda bulunan bir otelde sürdüren Balıkesir ekibi, sabah antrenmanına koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Trendyol 1. Lig takımı Bandırmaspor, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

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