Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davada ara karar verildi (4)

'DURUŞMASAATİ OLARAK REKOR’

Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel’de 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangını faciasının ardından 7 Temmuz’da başlayan duruşma bugün, öğle saatlerinde sona erdi. Doktor olan oğlu Yiğit Gençbay’ı yangında kaybeden Danıştay 9’uncu Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay, duruşmanın ardından aileler adına açıklamalarda bulundu. Zorlu bir sürecin ilk etabını bitirdiklerini belirten Gençbay, “Belki gün olarak değil ama duruşma saati olarak bu bir rekordur. İlk dakikalarından itibaren insicamını hiç bozmadan, adil, dürüst, tarafsız ve yansız bir yönetim sergileyen, adil yargılamanın nasıl olması gerektiğini tüm dünyaya gösteren bir heyetle karşı karşıyaydık” dedi.

BU İYİLERLE KÖTÜLERİN MÜCADELESİ

Bakanlıklardan soruşturma izni talepleri olduğunu belirten Gençbay, “Bu organize kötülük burada sonuçlanmak zorunda. Bu iyilerle kötülerin mücadelesi. Sayın Cumhurbaşkanımız çok güzel bir şey söyledi. Dedi ki; 'Toplumda cezasızlık algısını yıkacağız. Bununla ilgili önlemlerimizi aldık. Yapanın yarınına kar kaldığı algısını toplumdan söküp atacağız dedik.' İşte bu dava bunun tecelligahı olacaktır” diye konuştu.