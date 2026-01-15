Bolu'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Taşkesti beldesinde Yusuf T. (36) ile ortak iş yaptıkları iddia edilen D.K. ve T.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yusuf T, tabancayla açılan ateş sonucu yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından BAİBÜ İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemleri sürüyor.

