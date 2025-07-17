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        Bolu'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 18:55 Güncelleme: 17.07.2025 - 18:55
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        Bolu'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kayabaşı Köyü Harmantarla mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahaleler sonucu yangın kontrol altına alındı.

        Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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