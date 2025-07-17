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        Kızını ve torununu kaybettiği Kartalkaya'daki otel yangınında sorumluların cezalandırılmasını istiyor

        Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında kızı Ceren ve torunu Lalin Doğan'ı kaybeden Yusuf Yaman, sorumluların cezalandırılmasını istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 15:04 Güncelleme: 17.07.2025 - 15:04
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        Kızını ve torununu kaybettiği Kartalkaya'daki otel yangınında sorumluların cezalandırılmasını istiyor
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        Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında kızı Ceren ve torunu Lalin Doğan'ı kaybeden Yusuf Yaman, sorumluların cezalandırılmasını istiyor.

        Otelde 21 Ocak'ta meydana gelen, 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı yangına ilişkin aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın duruşması onuncu gününde sürdü.

        Duruşma çıkışında gazetecilere açıklama yapan Yusuf Yaman, gerçeklerin ortaya çıktığını belirterek, verilen ifadelerde çalışanların da yalan söylediğini, bütün savunmaların yalan üzerine kurulduğunu söyledi.

        Yaman, bunu bildiklerini ve ne olup bittiğini tahmin ettiklerini dile getirerek, tahminlerinin doğru çıktığını kaydetti.

        Kızı ve torunuyla aynı katta kalan şirketin genel müdürü tutuklu sanık Emir Aras'ın ailesiyle otelden ayrıldığına ilişkin görüntülere değinen Yaman, "78 canımız gitti. Hepsi benim çocuklarım gibi. Yiğitlik yapsalardı, her şeyi itiraf etselerdi, vicdanlarda daha rahat ederlerdi. En azından derdik ki 'İnsanoğludur, hata yapmışlar.' Özür de dileselerdi insan olarak acırdık." diye konuştu.

        Konuşurken zaman zaman gözyaşlarına hakim olamayan Yaman, "Bütün topluma kötülük ettiler. Bütün memlekete ihanet ettiler, turizme ihanet ettiler. Bolu turizmine ciddi hançer sapladılar. Yetmedi, Türkiye turizmine büyük hançer sapladılar." dedi.

        Yaman, otelin sahibi tutuklu sanık Halil Ergül ve ailesiyle tanıştıklarını belirterek, şöyle devam etti:

        "Birbirimizle konuşuyor, tanışıyorduk. Çocuklarımız da tanışıyordu. O gece bile kızımla Emine Hanım (şirketin yönetim kurulu üyesi tutuklu sanık Emine Murtezaoğlu Ergül), aynı masada ya da lobide beraber oturup sohbet etmişler. Vicdanları nasıl el verdi? 78 can çok kıymetli, sana emanet edilmiş. İnsan, uyarmayı hatırlar. Uyarın, başka bir şey istemiyoruz. Çocuklarımız ve diğer misafirler size emanet. Bu emanete nasıl ihanet ediyorsunuz? Varlığı ön plana çıkarıp canı geri plana atmak ne demek? Bunun tarifini yapmak mümkün değil."

        Olayda sorumluluğu olanların cezalandırılmasını isteyen Yaman, "Anlaşıldı ki olası kast gerçekleşti gibi, o zaman bunlar gereken cezayı alacak. Ne alırlarsa alsınlar, Bolu'yu da bana verseler torunumu ve evladımı geri getirmez ama en azından yüreğimize su serper. Onların yaptıkları yanlarına kar kalmamış olur." ifadesini kullandı.

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