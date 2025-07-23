İran temsilcisi Traktör, yeni sezona Bolu'da hazırlanıyor
İran 1. Futbol Ligi (Pers Körfez Pro Lig) ekibi Traktör, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürdü.
İran 1. Futbol Ligi (Pers Körfez Pro Lig) ekibi Traktör, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürdü.
Abant yolu üzerinde bulunan bir otelde kampa giren takım, teknik direktör Dragan Skocic yönetiminde günde çift antrenman yapıyor.
Takımda bulunan 26 futbolcu, sabah antrenmanına, ısınma koşusuyla başladı.
Futbolcular ardından pas çalışması, minyatür kale maç ve teknik-taktik çalışma yaptı.
Traktör'ün Bolu kampı, 29 Temmuz'da sona erecek.
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