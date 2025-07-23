İran temsilcisi Traktör, yeni sezona Bolu'da hazırlanıyor

Futbolcular ardından pas çalışması, minyatür kale maç ve teknik-taktik çalışma yaptı.

Abant yolu üzerinde bulunan bir otelde kampa giren takım, teknik direktör Dragan Skocic yönetiminde günde çift antrenman yapıyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.