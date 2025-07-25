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        Boluspor, genç futbolcu Devran Şenyurt ile anlaştı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, Devran Şenyurt'u renklerine bağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 12:36 Güncelleme: 25.07.2025 - 12:37
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        Boluspor, genç futbolcu Devran Şenyurt ile anlaştı
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, Devran Şenyurt'u renklerine bağladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Devran Şenyurt ile 2 yıllık anlaşma imzalandı.

        Futbol kariyerine İsviçre'nin Aarau altyapısında başlayan Şenyurt, 2023'te profesyonel sözleşme imzaladığı Adanaspor'dan 8 Ocak'ta ayrıldı. Genç oyuncu, 10 Şubat'ta ise 2. Lig ekiplerinden İskenderunspor ile anlaştı.

        Yeni sezonda Boluspor forması giyecek Şenyurt, takımla antrenmanlara başladı.

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