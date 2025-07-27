Bolu'da otomobille kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Bolu'da otomobille kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Bolu'da otomobille kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Merkeze bağlı Tatlar köyü yolunda seyreden S.T. idaresindeki 14 AP 700 plakalı otomobil, karşı yönden gelen A.Ş. yönetimindeki 06 CPC 787 plakalı kamyonla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, araç sürücüleriyle otomobilde bulunan Mustafa Berat Akyol (22) yaralandı.
Sağlık ekiplerince İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırılan Akyol, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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