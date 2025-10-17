Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Boluspor'da teknik direktörlüğe Ertuğrul Arslan getirildi

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, teknik direktör Ertuğrul Arslan ile anlaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2025 - 18:07 Güncelleme: 17.10.2025 - 18:28
        Boluspor'da teknik direktörlüğe Ertuğrul Arslan getirildi
        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, teknik direktör Ertuğrul Arslan ile anlaştı.

        Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre Arslan ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı.

        Arslan, teknik direktörlük kariyerine Antalyaspor altyapısında başladı. Antalyaspor'da A Takımı'nda yardımcı antrenör olarak görevine devam eden Arslan, Almanya'da Borussia Dortmund'da Nuri Şahin'in teknik ekibinde yer aldı.

