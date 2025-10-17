Boluspor'da teknik direktörlüğe Ertuğrul Arslan getirildi

Arslan, teknik direktörlük kariyerine Antalyaspor altyapısında başladı. Antalyaspor'da A Takımı'nda yardımcı antrenör olarak görevine devam eden Arslan, Almanya'da Borussia Dortmund'da Nuri Şahin'in teknik ekibinde yer aldı.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre Arslan ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı.

