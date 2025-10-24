Bolu'dan kısa kısa

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde "Filistin-Gazze İçin El Ele Umuda El Ver Kermesi" yapıldı.

Yeniçağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Yaşar Çelik Spor Salonu Kompleksi önünde Filistin ve Gazze'ye destek kermesi gerçekleştirildi.

Vatandaşların ilgi gösterdiği kermesin gelirinin Gazze'ye gönderileceği bildirildi.

- Ekrem Doğanay Yeniçağa'da anıldı

Yeniçağa'nın yetiştirdiği ünlü hadis alimlerinden Ekrem Doğanay'ı anma programı kapsamında kabri ziyaret edildi.

Hafızların Kur'an-ı Kerim okumasıyla başlayan program, Doğanay'ın hayatının anlatılmasıyla devam etti.

Anma programına Doğanay'ın sevenleri ve öğrenciler katıldı.

- Güvenlik görevlilerine KAAN uygulaması eğitimi

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğünce, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde görevli özel güvenlik görevlilerine KAAN Uygulaması kapsamında eğitim programı düzenlendi.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen eğitimde, özel güvenlik hukuku, genel kollukla ilişkiler, güvenlik farkındalığı, öfke kontrolü, toplumsal olaylara müdahale, uyuşturucu madde bilgisi ve terörle mücadele konularında bilgilendirme yapıldı.

- Mudurnu'da köylülere çok amaçlı su tankeri kredisi verildi

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Orman Genel Müdürlüğünce Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kırsal alanlarda meydana gelebilecek yangınlara erken müdahaleyi sağlamak ve olası orman yangınlarında su ikmali yapmak amacıyla 6 köyden 18 kişiye çok amaçlı su tankeri kredisi tahsisi yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Su Püskürtme Tankeri Projesi" kapsamında hane başı 150 bin lira kredi kullanan vatandaşların, yüzde 20'si hibe olan bu kredileri 1 yıl ödemesiz, faizsiz 5 yıl eşit taksitlerle ödeyebileceği kaydedildi.

Açıklamada, 3 tonluk tam teşekküllü yangın tertibatına sahip olan çok amaçlı su tankerlerini alan hak sahiplerinin olası köy ve orman yangınlarını söndürme çalışmalarında aktif olarak katılacağı belirtildi.