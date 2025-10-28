Habertürk
        Dörtdivan'da fırtına cami minaresini devirdi

        Dörtdivan'da fırtına cami minaresini devirdi

        Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle caminin ahşap minaresi devrildi.

        Giriş: 28.10.2025 - 09:52 Güncelleme: 28.10.2025 - 09:52
        Dörtdivan'da fırtına cami minaresini devirdi
        Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle caminin ahşap minaresi devrildi.

        Kentte etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Çavuşlar Mahallesi'nde bulunan Merkez Çavuşlar Camisi'nin ahşap minaresi, fırtına nedeniyle devrildi.

        Minarenin kaldırılması için çalışma başlatıldı. Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatıları da zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

