        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Giriş: 02.11.2025 - 18:07 Güncelleme: 02.11.2025 - 18:07
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Stat:BoluAtatürk

        Hakemler: Erdem Mertoğlu, Burak Sami Şad, Batuhan Bıyıklı

        Boluspor: Orkun Özdemir, Devran Şenyurt (Dk. 90+2 Abdurrahman Üresin), Onur Öztonga, Lima (Dk. 90+2 Abdulsamet Kırım), Liço (Dk. 74 Arda Usluoğlu), Doğancan Davas (Dk. 86 Boakye), Balburdia, Barış Alıcı (Dk. 74 Buğra Çağıran), Hasani, Rasheed, Kougba

        Sipay Bodrum FK: Sousa, Berşan Yavuzay, Ajeti, Fredy (Dk. 89 Omar Imeri), Ali Aytemur, Cenk Şen, Musah Muhammed (Dk. 83 Ege Bilsel), Brazao (Dk. 71 Dimitrov), Ahmet Aslan (Dk. 46 Mert Yılmaz), Seferi, Ali Habeşoğlu (Dk. 46 Yusuf Sertkaya)

        Goller: Dk. 39 Doğancan Davas, Dk. 76 Rasheed, Dk. 89 Arda Usluoğlu (Boluspor)

        Kırmızı kart: Dk. 25 Berşan Yavuzay (Sipay Bodrum FK)

        BOLU

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

