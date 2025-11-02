Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da traktör ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2025 - 21:50 Güncelleme: 02.11.2025 - 21:50
        Bolu'da traktör ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
        –Bolu’nun Yeniçağa ilçesinde traktör ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Adaköy mevkisinde M.O. yönetimindeki 78 SV 984 plakalı traktör, Yeniçağa istikametinden Mengen yönüne seyir halindeyken aynı yönde ilerleyen B.S. idaresindeki 74 ABL 271 plakalı kamyonetle çarpıştı.

        Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, traktör sürücüsü M.O. ile yanındaki M.O. ve kamyonette bulunan B.S, N.S ile F.S. yaralandı.

        Olay yerinde 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Gerede ve Bolu’daki hastanelere sevk edildi.

