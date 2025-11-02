Bolu'da traktör ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
Adaköy mevkisinde M.O. yönetimindeki 78 SV 984 plakalı traktör, Yeniçağa istikametinden Mengen yönüne seyir halindeyken aynı yönde ilerleyen B.S. idaresindeki 74 ABL 271 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, traktör sürücüsü M.O. ile yanındaki M.O. ve kamyonette bulunan B.S, N.S ile F.S. yaralandı.
Olay yerinde 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Gerede ve Bolu’daki hastanelere sevk edildi.
