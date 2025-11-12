Bolu'da 3 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

Öte yandan, Uyar'ın evinin ışıklarının pazar akşamından bu yana yandığı ve penceresinin de sürekli açık olduğu öğrenildi.

Uyar'ın cesedi, olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığına götürüldü.

Bunun üzerine Uyar'ın Akpınar Mahallesi Mumcuoğlu Sokak'taki evine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İş arkadaşları en son pazar günü gördükleri ve 3 gündür işe gelmeyen Rıfat Uyar'dan (58) haber alamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

