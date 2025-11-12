Habertürk
        Bolu'da 3 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

        Bolu'da 3 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

        Bolu'da 3 gündür haber alınamayan inşaat işçisi evinde ölü bulundu.

        Giriş: 12.11.2025 - 22:11 Güncelleme: 12.11.2025 - 22:11
        Bolu'da 3 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
        Bolu'da 3 gündür haber alınamayan inşaat işçisi evinde ölü bulundu.

        İş arkadaşları en son pazar günü gördükleri ve 3 gündür işe gelmeyen Rıfat Uyar'dan (58) haber alamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

        Bunun üzerine Uyar'ın Akpınar Mahallesi Mumcuoğlu Sokak'taki evine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Polis ekipleri merdiven yardımıyla 2 katlı ahşap binanın ikinci katındaki açık pencereden içeri girdiklerinde Uyar'ı yerde hareketsiz halde buldu.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Rıfat Uyar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Uyar'ın cesedi, olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığına götürüldü.

        Öte yandan, Uyar'ın evinin ışıklarının pazar akşamından bu yana yandığı ve penceresinin de sürekli açık olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

