        Giriş: 24.11.2025 - 22:33 Güncelleme: 24.11.2025 - 22:33
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Stat:BoluAtatürk

        Hakemler: Burak Pakkan, Ömer Lütfü Aydın, Onur Gülter

        Serikspor: Erten Ersu, Gotsuk, Martynov (Dk. 58 Gökhan Akkan), Batuhan İşçiler, Bilal Ceylan (Dk. 85 Sertan Taşqın), Serkan Emrecan Terzi, Kerem Şen, Marcos Silva (Dk. 85 Şahverdi Çetin), Amaral, Şeref Özcan (Dk. 85 Gökhan Karadeniz), Berkovskiy (Dk. 69 Gökhan Altıparmak)

        SMS Grup Sarıyer: Muhammed Alperen Uysal, Fethi Özer, Traore (Dk. 46 Emre Yeşilyurt), Dembele, Anziani (Dk. 78 Eşref Korkmazoğlu), Oğuzhan Berber, Metehan Mert, Berkay Aydoğmuş (Dk. 46 Muhammed Mert), Ömer Bayram, Ozan Sol (Dk. 67 Baran Engül), Urie (Dk 85. Oğuzhan Yılmaz)

        Goller: Dk. 8 Gotsuk, Dk. 58 ve 62 Berkovskiy (Serikspor)

        Sarı kartlar: Dk. 13 Dembele, Dk. 22 Metehan Mert, Dk. 71 Emre Yeşilyurt, Dk. 74 Fethi Özer (SMS Grup Sarıyer), Dk. 70 Gökhan Altıparmak, Dk. 77 Bilal Ceylan (Serikspor)

        BOLU

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

