Bolu'da dereye devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Bolu'da otomobilin dereye devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Bolu'da otomobilin dereye devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
T.K. idaresindeki 34 BJE 993 plakalı otomobil, Çele Caddesi'nde dereye devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan O.Ö, sağlık ekiplerince Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.
Dereye devrilen otomobil, vinçle bulunduğu yerden çıkarıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.