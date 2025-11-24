Habertürk
        Serikspor-SMS Grup Sarıyer maçının ardından

        Serikspor-SMS Grup Sarıyer maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu"nda karşılaştığı SMS Grup Sarıyer'i 3-0 yenen Serikspor'un teknik sorumlusu Sinan Paşalı, "Biz bu ligde yeniyiz, o yüzden aldığımız her puan altın değerinde." dedi.

        Giriş: 24.11.2025 - 23:19 Güncelleme: 24.11.2025 - 23:19
        Paşalı, maçın ardında düzenlenen basın toplantısındaki açıklamasına, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutlayarak başladı.

        Sarıyer maçına çok iyi hazırlandıklarını ifade eden Paşalı, "Sarıyer'in de son maçında 9 kişi Vanspor karşısında çok ciddi bir galibiyeti vardı. Çok motive çıkacaklarını biliyorduk. Ama biz de son 2 maçı galibiyetle bitirdiğimiz için motiveydik ve mutluyduk." dedi.

        Paşalı, kadrolarında bulunan futbolcuların çok karakterli oyuncular olduğuna dikkat çekerek, "Bu karakterde çocuklar 100 yılda bir araya gelir ya da gelmez. Çok karakterli ve çok onurlular. Bazı sıkıntılar yaşadığımız doğru. Ama onlar sadece sahanın içinde oyunlarını oynuyor, inanılmaz bir performans gösteriyorlar. Hepsine teker teker teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

        Kazandıkları için mutlu olduklarını da sözlerine ekleyen Paşalı, "Yarından itibaren Vanspor maçına hazırlanmaya başlayacağız. Biz bu ligde yeniyiz, o yüzden aldığımız her puan altın değerinde. Bugün de çok kıymetli bir 3 puan aldık. Böyle devam etmesi için de elimizden gelen her şeyi yapacağız. Rakibimiz Sarıyer'e bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

        -SMS Grup Sarıyer cephesi

        SMS Grup Sarıyer Teknik Sorumlusu Ümit İnal ise 3-0 mağlup oldukları için üzgün olduklarını belirtti.

        Maçlarda hakemler tarafından çok kolay kart verildiğini ileri süren İnal, "Geçen hafta da aynı şekilde gerçekten çok kolay kartlar çıkıyor. Yine 2 arkadaşımız cezalı. Haftaya yine 2 kişi eksik çıkacağız. Zaten bir kadro derinliğimiz yok, 3 sakat oyuncumuz vardı. Arkadaşlarımız ellerinden gelen tüm gayreti gösteriyor. Ama sonuçta bu iş kadro derinliği ile alakalı bir şey. Öne geçtiğimiz zaman yine oyunu koruyabiliyoruz ama geriye düştüğümüz zamanlarda alternatiflerimizin az olduğu bir durumdayız. Bir de üzerine böyle gereksiz sarı kartlarla eksik de kalıyoruz." diye konuştu.

        İnal, devre arasına kadar puan toplamaya çalışacaklarını dile getirerek, "Devre arasına kadar iyi puanlar toplamaya çalışacağız. Ama görülen şu, bir maç kazanacağız, bir maç beraberlik, kayıplar falan böyle devam edeceğiz. Devre arasında da inşallah yapacağımız iyi transferlerle bu düşme hattından kurtulacağız. Ama devre arasına kadar bu şekilde gideceğiz gibi görünüyor. Oyuncu arkadaşlarımız maçı kazanmak için ellerinden gelen gayreti gösterdi. Ama sonuçta kadro derinliği, ön alanda özellikle eksiklerimiz vardı. Üzgünüz, inşallah devre arasına kadar iyi puanlar toplayacağız. Sonra transferlerimizle bu kaostan çıkacağız." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

