Boluspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Trendyol 1. Lig ekibi Boluspor, deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarına devam etti.
Kırmızı-beyazlı ekip, Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerde teknik direktör Ertuğrul Arslan yönetiminde idmana çıktı.
Isınma koşusuyla başlayan antrenmanda futbolcular, teknik ve taktik çalışma yaptı.
Boluspor, ligin 15. haftasında 30 Kasım Pazar günü saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda Özelsan Sivasspor'a konuk olacak.
