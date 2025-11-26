Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Boluspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol 1. Lig ekibi Boluspor, deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 13:07 Güncelleme: 26.11.2025 - 13:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Boluspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol 1. Lig ekibi Boluspor, deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarına devam etti.

        Kırmızı-beyazlı ekip, Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerde teknik direktör Ertuğrul Arslan yönetiminde idmana çıktı.

        Isınma koşusuyla başlayan antrenmanda futbolcular, teknik ve taktik çalışma yaptı.

        Boluspor, ligin 15. haftasında 30 Kasım Pazar günü saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda Özelsan Sivasspor'a konuk olacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da 3 kişiyi öldüren cani yakalandı!
        İstanbul'da 3 kişiyi öldüren cani yakalandı!
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        "Bu maç derbi için ölçü olmaz"
        "Bu maç derbi için ölçü olmaz"
        İsrailli 2 kuzen barış için buluştu... Kafe kan gölüne döndü!
        İsrailli 2 kuzen barış için buluştu... Kafe kan gölüne döndü!
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        Mardin'deki vahşette özel ekip kuruldu!
        Mardin'deki vahşette özel ekip kuruldu!
        'Tarihi' keşif! İnönü Savaşları'nda kullanılmış
        'Tarihi' keşif! İnönü Savaşları'nda kullanılmış
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Eşini, kızını ve torununu katletmişti! Hüküm açıklandı!
        Eşini, kızını ve torununu katletmişti! Hüküm açıklandı!
        Köy meydanında eski muhtarı öldürdü! Kanlı kavga!
        Köy meydanında eski muhtarı öldürdü! Kanlı kavga!
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        İşin içinde kayboldular
        İşin içinde kayboldular
        Hapşırınca kalp duruyor mu?
        Hapşırınca kalp duruyor mu?
        Witkoff ve Ushakov'un kritik görüşmesi ortaya çıktı
        Witkoff ve Ushakov'un kritik görüşmesi ortaya çıktı
        Green Card başvurularında rekor gecikme!
        Green Card başvurularında rekor gecikme!
        İtalya'da kadın cinayetine ömür boyu hapis
        İtalya'da kadın cinayetine ömür boyu hapis
        Bolsonaro'ya 27 yıl hapis cezası
        Bolsonaro'ya 27 yıl hapis cezası

        Benzer Haberler

        Bolu'da ticari taksi tarlaya uçtu
        Bolu'da ticari taksi tarlaya uçtu
        Bolu'da uzun süredir park halindeki hurda araçlar toplanıyor
        Bolu'da uzun süredir park halindeki hurda araçlar toplanıyor
        Bolu'da alış veriş merkezinde gıda satışı yapan işletmeler denetlendi
        Bolu'da alış veriş merkezinde gıda satışı yapan işletmeler denetlendi
        Bolu'da köylerde su sayacı uygulaması masaya yatırıldı
        Bolu'da köylerde su sayacı uygulaması masaya yatırıldı
        Bolu'da sağlıklı ormanlar için ekipler sahaya indi
        Bolu'da sağlıklı ormanlar için ekipler sahaya indi
        Bolu'dan kısa kısa
        Bolu'dan kısa kısa