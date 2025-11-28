Bolu'da ziraat mühendisi ve veterinerler 4 bin 461 çiftçiye hizmet götürdü

Bolu'da Tarım ve Orman Bakanlığının yürüttüğü "Cuma Buluşmaları" kapsamında ziraat mühendisi ve veterinerlerden oluşan ekipler, 222 köyde 4 bin 461 çiftçiye yerinde hizmet verdi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, her cuma farklı köy veya mahalleyi ziyaret ederek çiftçilerle buluşuyor. Müdürlük birimlerine gitmekte zorlanan üreticiler, ayaklarına kadar gelen uzmanlardan merak ettikleri konularda bilgi edinme fırsatı buluyor.

Köy odaları, cami odaları, açık alanlar veya sosyal tesislerde gerçekleştirilen buluşmalarda ekipler, tarımsal üretim planlaması, sürdürülebilir üretim, yeni destekleme modelleri, bitkisel ve hayvansal desteklemeler, hastalık ve zararlılarla mücadele, iyi ve organik tarım uygulamaları, atıl arazilerin üretime kazandırılması, tarım sigortaları gibi konularda eğitim veriyor.

Proje kapsamında çiftçilere ayrıca Çiftçi Kayıt Sistemi, sağlıklı gübre kullanımı, sulama sistemleri ve su tasarrufu konularında bilgilendirmeler yapılıyor, Bakanlık tarafından hazırlanan afiş ve broşürler dağıtılıyor.

-"Gitmediğimiz mahalle, gitmediğimiz köy kalmayacak"

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü veteriner hekimi Mustafa Turhan, AA muhabirine, "Cuma Buluşmaları" projesi kapsamında her hafta çiftçilerle bir araya geldiklerini söyledi.

İl Müdürlüğünde görevli teknik ekip olarak çiftçilere belirlenen konularda bilgiler verdiklerini anlatan Turhan, "Bu yardımlarımız, desteklemelerimiz ve bilgilendirmelerimiz bu toplantılarla sınırlı değil. İl Müdürlüğümüz ve Bakanlığımızın bütün birimleri tarafından 24 saat süreyle teknik destek ve bilgilendirme çalışmalarına devam ediliyor." dedi.

Turhan, etkinliğin 1 yıldır devam ettiğini dile getirerek, "Gitmediğimiz mahalle, gitmediğimiz köy kalmayacak. Talep edilmesi halinde aynı yerleşim yerlerine tekrar gelme durumumuz var. Çiftçilerimizin il ve ilçe müdürlüklerine gelme imkanı yoksa biz onların ayağına gelmek istiyoruz. Hizmetlerimizi onlara birinci elden anlatmak istiyoruz. Çiftçilerimiz bu çalışmalarımızdan memnun." ifadelerini kullandı.

Merkeze bağlı Karaköy Mahallesi'nde çiftçilik yapan 82 yaşındaki Şevki Coşkun ise kendilerini ziyaret eden ziraat mühendisi ve veterinerlerin çiftçileri bilgilendirdiğini kaydetti.