Kartalkaya Kayak Merkezi'nde teleferikte mahsur kalma ve yaralı kurtarma tatbikatı yapıldı
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde teleferikte mahsur kalma ve yaralı kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde teleferikte mahsur kalma ve yaralı kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.
Tatbikata AFAD İl Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve arama kurtarma dernekleri katıldı.
Senaryo gereği, arıza nedeniyle duran teleferikte 2 kişi mahsur kaldı.
Mahsur kalan 2 kişinin, ekiplerce ip, halat ve teknik malzeme desteğiyle bulundukları yerden kurtarılmasıyla tatbikat sona erdi.
