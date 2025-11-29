Kartalkaya Kayak Merkezi'nde teleferikte mahsur kalma ve yaralı kurtarma tatbikatı yapıldı

Habertürk
        Bolu Haberleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2025 - 13:02 Güncelleme: 29.11.2025 - 13:02
        Kartalkaya Kayak Merkezi'nde teleferikte mahsur kalma ve yaralı kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

        Tatbikata AFAD İl Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve arama kurtarma dernekleri katıldı.

        Senaryo gereği, arıza nedeniyle duran teleferikte 2 kişi mahsur kaldı.

        Mahsur kalan 2 kişinin, ekiplerce ip, halat ve teknik malzeme desteğiyle bulundukları yerden kurtarılmasıyla tatbikat sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

