Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Bolu'nun Kartalkaya bölgesi ile Sarıalan ve Aladağ yaylalarında devam eden yağışın ardından kar kalınlığı 5 santimetreyi geçti.
Kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta Köroğlu Dağı'nın 2200 metrelik zirvesinde yer alan Kartalkaya ile Sarıalan ve Aladağ yaylalarında gece başlayan yağış aralıklarla sürüyor.
Kar kalınlığının 5 santimetreyi geçtiği bölgede, yağışın ardından oluşan kış manzaraları havadan da görüntülendi.
