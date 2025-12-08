Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta Köroğlu Dağı'nın 2200 metrelik zirvesinde yer alan Kartalkaya ile Sarıalan ve Aladağ yaylalarında gece başlayan yağış aralıklarla sürüyor.

Bolu'nun Kartalkaya bölgesi ile Sarıalan ve Aladağ yaylalarında devam eden yağışın ardından kar kalınlığı 5 santimetreyi geçti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.