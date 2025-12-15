Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 09:58 Güncelleme: 15.12.2025 - 09:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı başladı.

        Kara yolunun Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde gece etkili olan yağmur, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

        Bölgede görev yapan karayolları ekipleri yolda tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

        Geçişin Düzce kesiminde yer alan Taşaltı mevkisinde ise etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü.

        Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri güzergahta etkili olan kar yağışına karşı dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İki araç da hurdaya döndü... 26 yaşındaki çiftin yürek yakan sonu!
        İki araç da hurdaya döndü... 26 yaşındaki çiftin yürek yakan sonu!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Ferit daha 3 yaşındaydı... Fasulyeden ölüm!
        Ferit daha 3 yaşındaydı... Fasulyeden ölüm!
        "Beşiktaş'a yakışmadı!"
        "Beşiktaş'a yakışmadı!"
        15 hesaba erişim engeli
        15 hesaba erişim engeli
        Yol verme kavgasında kask ile saldırdı!
        Yol verme kavgasında kask ile saldırdı!
        Sydney'deki silahlı saldırganların baba-oğul olduğu tespit edildi
        Sydney'deki silahlı saldırganların baba-oğul olduğu tespit edildi
        Gülşah Durbay hayatını kaybetti
        Gülşah Durbay hayatını kaybetti
        15-21 Aralık haftalık burç yorumları
        15-21 Aralık haftalık burç yorumları
        Ucuz ihya için son 2 hafta
        Ucuz ihya için son 2 hafta
        İki grup kavgaya girdi... Kardeş yaralandı ağabeyi öldürüldü!
        İki grup kavgaya girdi... Kardeş yaralandı ağabeyi öldürüldü!
        Türkiye dünyadan hızlı 'elektrikleniyor'
        Türkiye dünyadan hızlı 'elektrikleniyor'
        Gıda güvenliği için B-Reçete uygulaması başlıyor
        Gıda güvenliği için B-Reçete uygulaması başlıyor
        Yeni yıla kim daha erken, kim daha geç giriyor?
        Yeni yıla kim daha erken, kim daha geç giriyor?
        "Futbol değil, tiyatroydu!"
        "Futbol değil, tiyatroydu!"
        Mustafa Denizli: Kırmızı kart pozisyonu ağırdı!
        Mustafa Denizli: Kırmızı kart pozisyonu ağırdı!
        Beşiktaş'ın 'ilk gol' laneti sürüyor!
        Beşiktaş'ın 'ilk gol' laneti sürüyor!
        Dev maçta Beşiktaş 10 kişi!
        Dev maçta Beşiktaş 10 kişi!
        'Eşime neden baktın' dedi, öldürüldü!
        'Eşime neden baktın' dedi, öldürüldü!
        Aylık 1.8 milyar lira daha az ödeme
        Aylık 1.8 milyar lira daha az ödeme

        Benzer Haberler

        Otoyolda zincirleme kaza: 7 yaralı
        Otoyolda zincirleme kaza: 7 yaralı
        Bolu'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı
        Bolu'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı
        TEM'in Bolu geçişinde 3 araç çarpıştı: 7 yaralı
        TEM'in Bolu geçişinde 3 araç çarpıştı: 7 yaralı
        Arkut Dağı'nda kar kalınlığı 10 santime ulaştı
        Arkut Dağı'nda kar kalınlığı 10 santime ulaştı
        Bolu'nun yükseklerinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı
        Bolu'nun yükseklerinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı
        Bolu'da fabrika işçileri rüzgarın etkisiyle parçalanan Türk bayrağını yenil...
        Bolu'da fabrika işçileri rüzgarın etkisiyle parçalanan Türk bayrağını yenil...