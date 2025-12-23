Habertürk
        Bolu Haberleri

        Bolu'da kaçak avcılıkla mücadele çalışmaları sürüyor

        Bolu'da kaçak avcılığın önlenmesine yönelik denetimler devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        23.12.2025 - 11:57
        Bolu'da kaçak avcılıkla mücadele çalışmaları sürüyor
        Bolu'da kaçak avcılığın önlenmesine yönelik denetimler devam ediyor.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, sahada av koruma faaliyetlerini sürdürüyor.

        Bu kapsamda ekiplerce gece ve gündüz arazi kontrolleri gerçekleştiriliyor. Yapılan denetimlerle, kaçak avcılığın önüne geçilmesi ve yaban hayatının korunması amaçlanıyor.

