Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun kar sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 14:57 Güncelleme: 28.12.2025 - 14:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun kar sürüyor.

        Kar yağışı, kara yolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde etkisini gösteriyor.

        Üç gündür aralıklarla yağan karın kalınlığı bölgede yer yer 30 santimetreye ulaştı.

        Karayolları ekipleri, yolun ulaşıma kapanmaması için güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

        Trafik polisleri, Bolu Dağı güzergahını kullanacak sürücülerden araçlarına kış lastiği takmadan yola çıkmamalarını ve takoz ile çekme halatı bulundurmalarını istedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Kar yağışı kentleri etkiledi
        Kar yağışı kentleri etkiledi
        Somaliland'e çağrı: Yabancıları topraklarınıza sokmayın
        Somaliland'e çağrı: Yabancıları topraklarınıza sokmayın
        Otel odasında kalaşnikof bulundu!
        Otel odasında kalaşnikof bulundu!
        Beşiktaş'a Serie A'dan sürpriz golcü!
        Beşiktaş'a Serie A'dan sürpriz golcü!
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Brigitte Bardot hayatını kaybetti
        Brigitte Bardot hayatını kaybetti
        Melatonin uyku sorunlarını çözmüyor
        Melatonin uyku sorunlarını çözmüyor
        Trump Zelenskiy ile görüşecek
        Trump Zelenskiy ile görüşecek
        Tapu çetesi Sadullah Paşa'nın gelinini de katletti!
        Tapu çetesi Sadullah Paşa'nın gelinini de katletti!
        Siz hepiniz ben tek
        Siz hepiniz ben tek
        Fenerbahçe'den Davide Frattesi hamlesi!
        Fenerbahçe'den Davide Frattesi hamlesi!
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Yanardağ yeniden harekete geçti
        Yanardağ yeniden harekete geçti
        Şike kumpası soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı
        Şike kumpası soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı
        Esenyurt'ta servis midibüsü devrildi
        Esenyurt'ta servis midibüsü devrildi
        2026'ya girerken size eşlik edecek 8 tarif!
        2026'ya girerken size eşlik edecek 8 tarif!
        Baharatların çiçek hali
        Baharatların çiçek hali
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor

        Benzer Haberler

        Bolu Dağı geçişinde yoğun kar yağışı
        Bolu Dağı geçişinde yoğun kar yağışı
        Bolu'da içtikleri nargileden etkilenerek hastaneye kaldırılan 6 kişiden 3'ü...
        Bolu'da içtikleri nargileden etkilenerek hastaneye kaldırılan 6 kişiden 3'ü...
        Bolu Dağı'nda kar yağışı yeniden başladı D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçiş...
        Bolu Dağı'nda kar yağışı yeniden başladı D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçiş...
        Gölcük Tabiat Parkı'nda kar yağışının ardından kış manzaraları oluştu
        Gölcük Tabiat Parkı'nda kar yağışının ardından kış manzaraları oluştu
        Tarihi osmanlı kasabasında kış güzelliği
        Tarihi osmanlı kasabasında kış güzelliği
        Bolu Dağı'nda kar yağışı devam ediyor
        Bolu Dağı'nda kar yağışı devam ediyor