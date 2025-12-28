Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor

Trafik polisleri, Bolu Dağı güzergahını kullanacak sürücülerden araçlarına kış lastiği takmadan yola çıkmamalarını ve takoz ile çekme halatı bulundurmalarını istedi.

Karayolları ekipleri, yolun ulaşıma kapanmaması için güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

