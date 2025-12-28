Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun kar sürüyor.
Kar yağışı, kara yolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde etkisini gösteriyor.
Üç gündür aralıklarla yağan karın kalınlığı bölgede yer yer 30 santimetreye ulaştı.
Karayolları ekipleri, yolun ulaşıma kapanmaması için güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.
Trafik polisleri, Bolu Dağı güzergahını kullanacak sürücülerden araçlarına kış lastiği takmadan yola çıkmamalarını ve takoz ile çekme halatı bulundurmalarını istedi.
