Bolu'da kar nedeniyle yolda araçlarıyla mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Kamyonet ve içindekiler, Karayolları aracının yolu açma ve tuzlama çalışması yapması sonucu alternatif güzergahtan yollarına devam etti.

Bolu'nun Göynük ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda araçlarıyla mahsur kalan 3 kişi, jandarma ve Karayolları ekiplerince kurtarıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.