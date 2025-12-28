Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da kar nedeniyle yolda araçlarıyla mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

        Bolu'nun Göynük ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda araçlarıyla mahsur kalan 3 kişi, jandarma ve Karayolları ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 18:54 Güncelleme: 28.12.2025 - 18:54
        Bolu'da kar nedeniyle yolda araçlarıyla mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
        Bolu'nun Göynük ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda araçlarıyla mahsur kalan 3 kişi, jandarma ve Karayolları ekiplerince kurtarıldı.

        Göynük-Eskişehir kara yolunda içinde 3 kişi bulunan kamyonet, Himmetoğlu köyü mevkisinde kar ve buzlanma nedeniyle mahsur kaldı.

        Araçtakilerin yardım talebinde bulunması üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

        Himmetoğlu köyü muhtarı Mehmet Kaya ve jandarma personeli, kamyoneti traktörle kurtaramayınca, bölgeye Karayolları ekipleri yönlendirildi.

        Kamyonet ve içindekiler, Karayolları aracının yolu açma ve tuzlama çalışması yapması sonucu alternatif güzergahtan yollarına devam etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

