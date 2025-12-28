Bolu'da kar nedeniyle yolda araçlarıyla mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
Bolu'nun Göynük ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda araçlarıyla mahsur kalan 3 kişi, jandarma ve Karayolları ekiplerince kurtarıldı.
Göynük-Eskişehir kara yolunda içinde 3 kişi bulunan kamyonet, Himmetoğlu köyü mevkisinde kar ve buzlanma nedeniyle mahsur kaldı.
Araçtakilerin yardım talebinde bulunması üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.
Himmetoğlu köyü muhtarı Mehmet Kaya ve jandarma personeli, kamyoneti traktörle kurtaramayınca, bölgeye Karayolları ekipleri yönlendirildi.
Kamyonet ve içindekiler, Karayolları aracının yolu açma ve tuzlama çalışması yapması sonucu alternatif güzergahtan yollarına devam etti.
