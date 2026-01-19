Habertürk
Habertürk
        Bolu Dağı'nda sis etkili oldu

        Bolu Dağı'nda sis etkili oldu

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis görüş mesafesini düşürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 09:53 Güncelleme: 19.01.2026 - 09:53
        Bolu Dağı'nda sis etkili oldu
        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis görüş mesafesini düşürdü.

        İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolunun Elmalık, Bolu Dağı Polisevi, Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde sis etkili oldu.

        Görüş mesafesinin yer yer 30 metreye düştüğü güzergahta sürücüler, yolda dikkatli ilerledi.

        Bölgede görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri sise karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

        Öte yandan hava sıcaklığının sıfırın altında olduğu bölgede yolda buzlanma olmaması için kara yolları ekiplerince tuzlama çalışması yürütüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

