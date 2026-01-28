Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri Haberleri

        Boluspor'da Erdal Güneş dönemi

        Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Boluspor'da teknik direktörlük görevine Erdal Güneş getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 18:43 Güncelleme: 28.01.2026 - 18:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Boluspor'da Erdal Güneş dönemi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Boluspor'da teknik direktörlük görevine Erdal Güneş getirildi.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Erdal Güneş ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllık anlaşmaya varmıştır." ifadelerine yer verildi.

        Gaziantep FK bünyesinde yardımcı antrenör olarak çalışan Güneş, Süper Lig ve Türkiye Kupası karşılaşmalarında A Takım seviyesinde teknik ekipte yer aldı.

        Kulüp kariyerinin yanı sıra milli takım düzeyinde de görev yapan Erdal Güneş, Türkiye 20 Yaş Altı Milli Takımı'nı çalıştırdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: İran'a dev bir donanma yolladık
        Trump: İran'a dev bir donanma yolladık
        Yabancı alımlara başladı
        Yabancı alımlara başladı
        Fatih'in katili cinayet öncesi alacağı cezayı araştırmış!
        Fatih'in katili cinayet öncesi alacağı cezayı araştırmış!
        28 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        28 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        TikTok fenomeninden 975 milyon dolarlık anlaşma
        TikTok fenomeninden 975 milyon dolarlık anlaşma
        "Ne olur kalk aşkım" diye gözyaşı döktü!
        "Ne olur kalk aşkım" diye gözyaşı döktü!
        Beşiktaş'tan Premier Lig çıkarması!
        Beşiktaş'tan Premier Lig çıkarması!
        Aziz İhsan Aktaş davasında ikinci celse sona erdi
        Aziz İhsan Aktaş davasında ikinci celse sona erdi
        10 yıl önce bir kadını daha öldürmüş! Üç yılda 2 kadını boğdu!
        10 yıl önce bir kadını daha öldürmüş! Üç yılda 2 kadını boğdu!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        İran istihbaratına casusluk operasyonu! 6 tutuklama!
        İran istihbaratına casusluk operasyonu! 6 tutuklama!
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        Zafer gecesi olsun!
        Zafer gecesi olsun!
        Fed'in faiz kararı ne olur? Altında gidişat nereye?
        Fed'in faiz kararı ne olur? Altında gidişat nereye?
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        New York buz kesti
        New York buz kesti
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        “Senin telefonundan görüştüm, iz kalır!”
        “Senin telefonundan görüştüm, iz kalır!”
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde

        Benzer Haberler

        Boluspor Teknik Direktör Erdal Güneş ile anlaştı
        Boluspor Teknik Direktör Erdal Güneş ile anlaştı
        Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü görevinden ayrıldı
        Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü görevinden ayrıldı
        Mengen'de Av Komisyonu Toplantısı yapıldı
        Mengen'de Av Komisyonu Toplantısı yapıldı
        Bolu'da kontrolden çıkan otomobil, dereye uçtu: 3 yaralı
        Bolu'da kontrolden çıkan otomobil, dereye uçtu: 3 yaralı
        Mudurnu'da Osmanlı geleneği yaşatılmaya devam ediyor
        Mudurnu'da Osmanlı geleneği yaşatılmaya devam ediyor
        Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı
        Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı