Boluspor'da Erdal Güneş dönemi
Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Boluspor'da teknik direktörlük görevine Erdal Güneş getirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Erdal Güneş ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllık anlaşmaya varmıştır." ifadelerine yer verildi.
Gaziantep FK bünyesinde yardımcı antrenör olarak çalışan Güneş, Süper Lig ve Türkiye Kupası karşılaşmalarında A Takım seviyesinde teknik ekipte yer aldı.
Kulüp kariyerinin yanı sıra milli takım düzeyinde de görev yapan Erdal Güneş, Türkiye 20 Yaş Altı Milli Takımı'nı çalıştırdı.
