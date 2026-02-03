Gölcük Tabiat Parkı, Topuk Yaylası ve Karabük'teki ormanlar beyaza büründü

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası ve Karabük'ün yüksek kesimlerindeki ormanlar beyaz örtüyle kaplandı.



Bolu kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan tabiat parkında gece başlayan kar aralıklarla devam etti. Kar kalınlığının 5 santimetre olduğu Gölcük Tabiat Parkı'nda güzel görüntü oluştu.



Günübirlik ziyaret için tabiat parkına gelenler, karla kaplı orman manzarası eşliğinde göl çevresinde yürüyüş yaptı, hatıra fotoğrafı çektirdi.



İstanbul'dan ailesiyle Bolu'ya gelen Şenol Güler, AA muhabirine, tabiat parkına daha önce de geldiğini belirterek, "Gölcük çok güzel. Mükemmel bir havası var. Tabiat parkına yazın gelmiştim. Kışı çok merak ediyorduk, nasip oldu bugüne. Tatilcilere Gölcük Tabiat Parkı'nı görmelerini tavsiye ederim." diye konuştu.



Gölcük Tabiat Parkı'nın kar manzarası dronla görüntülendi.



- Düzce



Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası da kar yağışının ardından beyaza büründü.



İlçeye 38 kilometre mesafede bulunan 1280 rakımlı Topuk Yaylası ve Göleti'nde kar etkili oldu.



Yayla ve gölet çevresindeki sarıçam, köknar, kayın ve gürgen ağaçları ile patika yolların oluşturduğu güzel manzaraya kar eşlik etti.



Yayla ve çevresinin karla kaplı görüntüsü havadan görüntülendi.



- Karabük



Karabük'ün yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla ormanlık alanlar beyaz örtüyle kaplandı.



Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, özellikle kentin yüksek rakımlı bölgelerinde etkili oldu.



Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde yağışın ardından ormanlık alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışı ve sisin etkili olduğu bölgede oluşan manzara havadan görüntülendi.



Karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.



Öte yandan son dönemde etkili olan kar yağışının ardından Eflani ilçesindeki Tabaklar Deresi'nin debisi yükseldi.

