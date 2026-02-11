Canlı
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri Haberleri

        Bolu Dağı'nda sis etkili oldu

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis nedeniyle görüş mesafesi 25 metreye kadar düştü.

        Giriş: 11.02.2026 - 09:49 Güncelleme: 11.02.2026 - 09:49
        Bolu Dağı'nda sis etkili oldu
        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis nedeniyle görüş mesafesi 25 metreye kadar düştü.

        Ankara ile İstanbul arasında önemli geçiş noktalarından biri olan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis etkili oldu.

        Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü.

        Bölgede görev yapan Karayolları ve trafik ekipleri, sürücülerden yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamalarını istedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

