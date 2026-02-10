Canlı
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri Haberleri

        Boluspor'da teknik direktör Erdal Güneş ile yollar ayrıldı

        Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor'da teknik direktör Erdal Güneş dönemi sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 20:29 Güncelleme: 10.02.2026 - 20:29
        Boluspor'da teknik direktör Erdal Güneş ile yollar ayrıldı
        Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor'da teknik direktör Erdal Güneş dönemi sona erdi.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Erdal Güneş ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

