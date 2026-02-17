Canlı
        Bolu Haberleri

        Bolu'da öğretmenler siber suçlara ilişkin bilgilendirildi

        Bolu'da siber suçlarla mücadele kapsamında öğretmenlere yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi.

        Giriş: 17.02.2026 - 12:10 Güncelleme: 17.02.2026 - 12:10
        Bolu'da öğretmenler siber suçlara ilişkin bilgilendirildi
        Bolu'da siber suçlarla mücadele kapsamında öğretmenlere yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi.

        Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda, bilişim suçları soruşturma bürosunda görevli cumhuriyet savcıları Yusuf Yılmaz ve Kadir Turan siber suçlar ve dolandırıcılık yöntemleri hakkında bilgi verdi.

        Seminerde, internet ve sosyal medya üzerinden işlenen suç türleri, telefon numarası ve banka hesabı kiralama, oltalama yöntemleri, sahte internet siteleri, yatırım ve kripto para dolandırıcılığı, banka hesaplarının ele geçirilmesi gibi konularda öğretmenlere detaylı bilgi aktarıldı.

        Savcılar, dijital ortamlarda kişisel verilerin korunmasının önemine dikkati çekerek, güçlü şifre kullanımı, iki aşamalı doğrulama sistemlerinin aktif edilmesi ve şüpheli bağlantılara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

        Programda ayrıca, dolandırıcılık girişimiyle karşılaşılması halinde delillerin silinmemesi, ekran görüntülerinin alınması ve vakit kaybetmeden emniyet birimlerine veya Cumhuriyet Başsavcılığına başvurulması gerektiği ifade edildi.

        Seminerde, dolandırıcılık olaylarında delil olarak kullanılan mesajlaşmalar gösterilerek, dolandırılan kişilerin başından geçen olaylar da anlatıldı.

        Cumhuriyet savcısı Yusuf Yılmaz, kişilerin banka bilgilerini ve kartlarını başkalarına kullandırmaması gerektiğini söyledi.

        Yılmaz, bilişim suçlarında insanların genelde banka bilgilerini dolandırıcılıkta kullandığını belirterek, "Bu alanda hedef kitle genelde 18-35 yaş arası gençler. İnsanlar, arkadaş veya burs, iş başvurusu için gerekli olduğu şeklinde beyanlarla başka kişilerin hesap numaralarını istiyor. Yine insanlara kolay para, sadece banka hesabını kullandırarak para kazanabileceği vaadinde bulunuyorlar. Sonuç olarak bu banka hesabı kullanıldığı zaman başka kişilerin birikimleri sizin hesabınıza geçiyor." diye konuştu.

        Cumhuriyet savcısı Kadir Turan ise dolandırıcıların sosyal medya üzerinden iletişime geçtiği kişilere yalan söyleyerek, sosyal medya hesap bilgileri ya da banka bilgilerini temin edebildiğini ifade etti.

        Dolandırıcıların temin ettiği banka hesapları üzerinden suç işlediğine dikkat çeken Turan, "Öğrencilerimiz, genç arkadaşlarımız, bazen farklı yaş gruplarındaki insanlar, bu yöntemle dolandırılabiliyor." dedi.

        Öğretmenlerin seminerde edindikleri bilgileri öğrenciler ve verilerle paylaşması istenen seminer, soru cevap bölümüyle sona erdi.

