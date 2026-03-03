CHP Grup Başkanvekili Başarır'dan Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın tutuklanmasına tepki

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" operasyonunda gözaltına alınan Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Başkan Yardımcısı Süleyman Can'ın tutuklanmasına tepki gösterdi.





Başarır, Bolu Adliyesi önünde yaptığı açıklamada, "utanç verici bir kararla" karşı karşıya olduklarını, hiçbir delil olmamasına rağmen Özcan ve Can'ın tutuklandığını savundu.



Başsavcının, "tamamen şahsi husumet güttüğünü ve aldığı talimatları harfiyen yerine getirdiğini" iddia eden Başarır, "Belediye başkanımızı cezaevine attı. Ben bu başsavcıya sormak isterim, 78 yurttaşımız Kartalkaya'da hayatını kaybettiğinde bir tek bakanlık bürokratını sabah 06.30'da alabildin mi? Bundan dolayı seni şikayet eden belediye başkanımızdan intikam alır gibi bu soruşturmayı yürüttün." diye konuştu.



Başarır, dosyada hiçbir somut delil bulunmadığını savunarak, "Bu vakıf, Bolu'nun tüm unsurlarını, AK Parti'sini, MHP'sini, meslek örgütlerini bünyesinde barındırıyor. BolSev demek, Bolu demek." dedi.



"Artık yerel demokrasi askıya alınmıştır. Bir şehri kimin yöneteceğine o şehrin insanları, halkı değil, bir sulh ceza mahkemesi ve başsavcı karar vermektedir." şeklinde konuşan Başarır, iradesine müdahale edilen, demokrasisi ve hukuku ayaklar altına alınan ülkelerin halinin ortada olduğunu dile getirdi.



Başarır, "Bu kararı veren sulh ceza mahkemesi hakimi rahat uyuyabilecek misin? Ama bir gün bunların hesabı sorulacak hukuk çerçevesinde. Ben kimseyi tehdit etmiyorum. Asıl tehdit milli iradeye, millete, demokrasiyedir." ifadesini kullandı.

