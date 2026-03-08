Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri Haberleri

        Boluspor-Iğdır FK maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Alagöz Holding Iğdır FK'yi 2-0 yenen Boluspor'da teknik direktör Suat Kaya, galibiyet serisi yakalamak istediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2026 - 20:03 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Boluspor-Iğdır FK maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Alagöz Holding Iğdır FK'yi 2-0 yenen Boluspor'da teknik direktör Suat Kaya, galibiyet serisi yakalamak istediklerini söyledi.


        Kaya, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, cezalı olduğu için bir müsabakaya çıkamadığını anımsatarak, dördüncü maçında oyuncularına bir şeylerin değişmesi gerektiğini söylediğini aktardı.

        Oyuncularıyla uzun uzun maç analizi yaptığını belirten Kaya, "Bir şeylerin arkasına sığınmadan güzel bir şey yaptık. Maçın başından sonuna kadar konsantrasyonunu kaybetmeyen bir ekip. Bu mücadeleden dolayı oyuncularıma teşekkür ettim." dedi.

        Kaya, hafta içi de Arca Çorum FK'yi konuk edeceklerini hatırlatarak, "O maçın hazırlıklarına başlayacağız. Kendi sahamızda bize üç puan daha lazım. Bunu seri haline getirmek istiyoruz." diye konuştu.





        - Iğdır FK cephesi


        Alagöz Holding Iğdır FK Teknik Direktörü Kenan Koçak ise "Mücadele etmeden, ortaya mücadele ruhumuzu koymadan sadece bizim için değil, sporda ve futbolda başarılı olunmaz. Biz bugün kazanmak için sahada ruhumuzu ortaya koymadık. Sadece kalitemize güvendik." değerlendirmesinde bulundu.


        Takımda kaliteli isimler olduğunu, bunun da sahada mücadeleyle doldurulması gerektiğini vurgulayan Koçak, "Oyuna yansıtmamız lazım. Maalesef bugün futbolun temel prensiplerini hiçbir şekilde sahaya yansıtmadık. Futbolun içeriğini konuşmaya bile gerek yok. Futbolun temel prensiplerini uygulamazsanız sahada galip gelme ihtimaliniz yoktur." ifadelerini kullandı.


        Koçak, kendi ve taraftarlar adına üzgün olduğunu, hiç hak etmedikleri bir şekilde performans gösterdiklerini ve özür dilediklerini kaydetti.

        Bahanelere sığınmamak gerektiğini söyleyen Koçak, "Sahada kimliğimizi ve gücümüzü göstermemiz lazım. Bizim önce bunu başarmamız lazım. Takımdaki kadroya bakıldığı zaman bu futbolcuları bu ligden herkes ister. Gerçekten de kaliteli futbolcular. Değerli futbolcular. Ama bu oyun maalesef isimlerle oynanmıyor. Bu oyun sahada mücadeleyle oynanıyor. Sahada birlik ve beraberlikle oynanıyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şehran petrol deposundaki yangın devam ediyor
        Şehran petrol deposundaki yangın devam ediyor
        Trump: Dini liderin onay alması gerekiyor
        Trump: Dini liderin onay alması gerekiyor
        'İran saldırı hedefini değiştirdi' iddiası
        'İran saldırı hedefini değiştirdi' iddiası
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İngiltere'den Trump'a: Diplomasiyi sosyal medyadan yapmıyoruz
        İngiltere'den Trump'a: Diplomasiyi sosyal medyadan yapmıyoruz
        "ABD ve İsrail İran'daki uranyum için özel kuvvet gönderecek" iddiası
        "ABD ve İsrail İran'daki uranyum için özel kuvvet gönderecek" iddiası
        Canlı anlatım ve istatistikler
        Canlı anlatım ve istatistikler
        El frenini unuttu, dehşete yol açtı!
        El frenini unuttu, dehşete yol açtı!
        Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım
        Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım
        Eşitlikten uzak 8 Mart
        Eşitlikten uzak 8 Mart
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        “Veri merkezi için ilk kazma mayısta vuruluyor”
        “Veri merkezi için ilk kazma mayısta vuruluyor”
        Boşanma açıklaması
        Boşanma açıklaması
        "Kalite farkını çok net gördük"
        "Kalite farkını çok net gördük"
        8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde vahşet! Karısını katletti!
        8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde vahşet! Karısını katletti!
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladılar
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladılar
        "İki kırmızı kartı atladı!"
        "İki kırmızı kartı atladı!"
        Kadınların üstlendiği çoklu roller ruh sağlığını zorluyor
        Kadınların üstlendiği çoklu roller ruh sağlığını zorluyor
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?

        Benzer Haberler

        Boluspor - Iğdır FK maçının ardından
        Boluspor - Iğdır FK maçının ardından
        Otoyolda otomobil alev alev yandı
        Otoyolda otomobil alev alev yandı
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Boluspor – Iğdır FK: 2-0
        Boluspor – Iğdır FK: 2-0
        Trendyol 1. Lig: Boluspor: 2 - Iğdır FK: 0
        Trendyol 1. Lig: Boluspor: 2 - Iğdır FK: 0
        8 Mart'ta direksiyon kadınlarda: Bolu'da zorlu parkurun tozunu attırdılar
        8 Mart'ta direksiyon kadınlarda: Bolu'da zorlu parkurun tozunu attırdılar