        Bolu'da otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2026 - 13:01 Güncelleme:
        Ankara istikametinde seyreden H.Y. idaresindeki 10 AIE 061 plakalı otomobil, Bolu Dağı Tüneli 4. viyadük üzerinde önünde ilerleyen A.S. yönetimindeki 34 RTY 20 plakalı kamyonetle çarpıştı.

        Kazanın ardından bölgeye sağlık, jandarma ve kara yolları ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlileri, kazada yaralanan sürücü H.Y. ile otomobilde bulunan eşi ve 2 çocuğunu Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

        Otomobilin çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldığı otoyolun Ankara istikametinde ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

