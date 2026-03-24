Bolu'nun yüksek kesimlerine kar yağdı

Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.





Kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Köroğlu Dağı'nın zirvesinde yer alan Kartalkaya ile Aladağ ve Sarıalan yaylalarında gece başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.



Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 2 metreye ulaştı, yaylalar beyaz örtüyle kaplandı.



Öte yandan Bolu kent merkezinde de aralıklarla sağanak etkili oluyor.

