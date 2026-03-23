Bolu'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Bolu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.



D-100 kara yolunda seyreden B.Ç. idaresindeki 14 ADY 694 otomobil ile H.A. yönetimindeki 14 EJ 896 plakalı otomobil, Tugay Kavşağı mevkisinde çarpıştı.



İhbar üzerine kaza mahalline sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan ve İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ile İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.













