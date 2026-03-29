Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
Giriş: 29.03.2026 - 16:32 Güncelleme:
Köroğlu Dağı'nın 2 bin 200 metre zirvesinde yer alan Kartalkaya, Aladağ ile Sarıalan yaylaları ve Abant Gölü Milli Parkı'nda kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
Kartalkaya'da etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı 1 metreyi geçti, yaylalar beyaz örtüyle kaplandı.
Hafta sonu tatili için Abant'a gelen ziyaretçiler, kar altında göl çevresinde yürüyüş yaptı, fotoğraf çektirdi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri