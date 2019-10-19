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Bolu'nun simgesi olacaktı, yapımı durdu

DHA

BOLU Belediyesi tarafından yapımına 2016 yılında başlanan ve yüzde 80'i tamamlanan, içerisinde 70 metre yüksekliğe konulan 19 ton ağırlığında, ünlü halk ozanı Köroğlu´nun dev bir heykelinin de bulunduğu uluslararası Köroğlu Parkı'nda 7 aydır hiçbir çalışma yapılmadı.

BOLU Belediyesi tarafından yapımına 2016 yılında başlanan ve yüzde 80'i tamamlanan, içerisinde 70 metre yüksekliğe konulan 19 ton ağırlığında, ünlü halk ozanı Köroğlu´nun dev bir heykelinin de bulunduğu uluslararası Köroğlu Parkı'nda 7 aydır hiçbir çalışma yapılmadı.
Bolu Belediyesi, Alpagut Mahallesi'nde 2016 yılında 90 bin metrekare alan üzerinde Uluslararası Köroğlu Parkı için çalışmalara başladı. Parkın ilk etabında, kentin birçok yerinden görülen bir noktasına dev bir Köroğlu heykeli yerleştirildi. Kazakistan´da yapılan heykel, parçalar halinde TIR´larla Bolu´ya getirildi. Yüzde 80'i tamamlanan ve bugüne kadar 11 milyon TL harcanan Köroğlu Parkı'nın geçen 20 Mart'ta açılışı düzenlendi. İçerisinde 70 metre yükseklikte 19 ton ağırlıkta Bolu'nun sembolü olan halk ozanı Köroğlu'nun dev heykelinin de bulunduğu parkın, 31 Mart Yerel Seçimleri döneminde Millet Bahçesi olması yönünde karar verildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Bolu ziyareti sırasında parkın Millet Bahçesi olacağı duyuruldu. Dönemin AK Partili belediyesi parkın yer tahsisini Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne verdi. 31 Mart seçimlerinin ardından Bolu Belediyesi CHP'ye geçti. Yüzde 80'i tamamlanan Köroğlu Parkı, daha sonra tek bir çivi dahi çakılmayarak inşaat halinde kaldı. Restoran, kafe, seyir terası, kütüphane gibi yaşam alanlarının da planlandığı kaide binası yarım kaldı. Parkın çevre düzenlemesi de yapılmadı. Yaklaşık 7 aydır park atıl şekilde kaldı. Parkın açılışında kullanılan Türk Devletleri´nin bayrakları da zamanla bakımsız ve kirli hale geldi.
`YER TAHSİSİNİN BİZDE OLMADIĞINI ÖĞRENDİK´
Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediye Başkanlığı Sözcüsü Rasim Özdemir, yer tahsisinin Milli Emlak Müdürlüğü'nden kendilerine geri verilmediği için belediye olarak çalışma yapamadıklarını söyledi. Özdemir şöyle konuştu:
"Bizden önceki dönemde belediye, Bolu'yu Türk Dünyası'nın merkezi haline getirmek için Köroğlu Parkı olarak adlandırdığımız bölgede devasa bir Köroğlu heykeli yapmayı planlamış ve bunu da seçim öncesi yüzde 80 şekilde tamamlamış. Fakat seçimlerden sonra yüzde 20'lik kısmını biz tamamlamak için çalışmalara başladığımızda yer tahsisinin bizde olmadığını öğrendik. Sebep olarak da bizden bir önceki yönetim burasının Millet Bahçesi haline gelmesiyle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bir görüş istemiş ve dönemin Bolu Belediyesi burayı Millet Bahçesi olma konusunda onaylamış. Onaylamanın ardından da Bolu Belediyesi'ndeki tahsis kaldırılmış. Fakat bizim yönetime gelmemizin ardından Millet Bahçesi ile ilgili görüş ortadan kalkınca, yapmak istememelerinin ardından biz de bu parkın yüzde 20'lik kısmını tamamlamak için Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne tekrar Bolu Belediyesi'ne yer tahsisi yapılmasıyla ilgili müracaat ettik. Bu müracaatın tamamlanmasını bekliyoruz. Bu müracaatın tamamlanmasıyla birlikte çalışmalara başlayacağız. Çünkü yer tahsisi yapılmadan biz burada bir çivi bile çakamıyoruz. Bu yüzden inşaat halinde bekliyor. Yer tahsisinin yapılması ile birlikte öngördüğümüz 1 milyon liralık bir maliyet var. Bu maliyeti karşılayarak bu parkın yapımını tamamlayacağız inşallah. Daha önce de buraya 11 milyon civarında bir masraf yapılmış."
AK PARTİ BOLU İL BAŞKANI DOĞANAY: MİLLET BAHÇESİ YAPILACAK
AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, parkın tamamlanacağını belirterek, "Bolu eski Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz döneminde Türk Dünyası´nın parkı olsun diye bu parkın yapımına başlandı. Fakat bu park yapımına başlandıktan sonra Bolu'ya Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum geldiğinde bir Millet Bahçesi yapılması için bir yer durumu ortaya çıktı. Orada 90 dönümlük bir arazi var. Millet Bahçesi buraya yapılsın diye sayın Bakanımızın da bulunduğu bir ortamda böyle bir karar alınmıştı. Daha sonrasında Bolu insanımızın takdiri ile Bolu Belediyesi el değiştirdi. Daha sonrasında bu süreç devam ederken, millet bahçesinin oraya yapılması için buranın yerin tahsisi Milli Emlak Müdürlüğü'ne verilmiş oldu. Çünkü Millet Bahçesi oraya yapılacaktı. Bunun sonrasında buradaki Bolu Belediyesi'nin çalışmaları durdu. Biz de şunu söyledik 'Bakınız biz bugün AK Parti olarak dün milletimize verdiğimiz söz ne ise o sözü yerine getirmek için verdiğimiz tüm sözlerin arkasındayız ve yapmaya devam edeceğiz' dedik. Burası her ne kadar Milli Emlak Müdürlüğü'ne geçmiş olsa da biz Millet Bahçesi'ni Allah nasip ederse yapacağız. Dolayısıyla orada ne varsa eksiği, fazlasıyla onların hepsini bitirmek için de proje yapılıyor şu anda. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın, milletvekillerimizin takibinde, siyaseten bizim de takibimizde olan bir konu olduğu için ben burada tüm Bolulu hemşerilerimize şunu çok gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki oraya Millet Bahçesi yapılacak."

BOLU

19 Ekim 2019 Cumartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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