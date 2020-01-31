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Bolu’da, 3 çocuk annesi iş kadını, futbol kulübüne başkan oldu

İHA

Bolu'da, 3 çocuk annesi iş kadını Ayşe Aydın, gelini olduğu Göynük ilçesinin BAL Ligi'nde mücadele eden Göynük Belediyespor Futbol Kulübü'nün başkanı seçildi. Türkiye'nin ikinci kadın başkanı olan Aydın, "Takım olarak iyi yerlere gelmeyi planlıyoruz" dedi.

Bolu’da, 3 çocuk annesi iş kadını, futbol kulübüne başkan oldu

Bolu’da, 3 çocuk annesi iş kadını Ayşe Aydın, gelini olduğu Göynük ilçesinin BAL Ligi’nde mücadele eden Göynük Belediyespor Futbol Kulübü’nün başkanı seçildi. Türkiye’nin ikinci kadın başkanı olan Aydın, “Takım olarak iyi yerlere gelmeyi planlıyoruz” dedi.
Bolu’yu, Bölgesel Amatör Lig 6. Grup’ta temsil eden Göynük Belediyespor Futbol Kulübü, geçtiğimiz günlerde Olağan Genel Kurul yaptı. Gerçekleştirilen genel kurulda tek başkan adayı olan 3 çocuk annesi iş kadını Ayşe Aydın, delegelerin oylarıyla Bolu’nun ilk kadın kulüp başkanı seçildi. Aynı zamanda Göynük ilçesinin gelini olan ve Türkiye’nin de ikinci kadın başkanı seçilen Ayşe Aydın, başkan seçilmesinin ardından oyuncularla birebir ilgilenmeye başladı. Takımın antrenmanlarını kaçırmayan ve sporcularla bir anne şefkatiyle ilgilenen Aydın, antrenmanlar öncesinde sporcularla konuşarak onları motive etmeyi de ihmal etmiyor.

“Ligdeki en genç takımız”
Heyecanlı olduğunu ve iyi işler başaracaklarını düşündüğünü söyleyen Göynük Belediyespor Kulüp Başkanı Ayşe Aydın, “Bir Göynük geliniyim aslında. Bu göreve layık görüldüğüm ve seçildiğim için çok gururluyum. Bir bayan başkanla devam etmenin heyecanı çocuklara da yansımış durumda. Ben de onlar kadar heyecanlıyım. Bundan sonra çok iyi işler başaracağımızı düşünüyorum. Çünkü BAL Ligi’ndeki Türkiye’deki en genç takım bizim takımımız. Bu bizim için bir avantaj. Hepsi Bolupor altyapısından aldığımız çocuklar. Bir taraftan da Boluspor’un pilot takımı gibi çalışıyoruz” dedi.

“İnşallah günden güne sayımız artacak”
Kadın başkanların sayılarının artmasını ümit ettiğini ifade eden Aydın, hedeflerinin bir sonraki sezonda daha iyi yerlerde olmak olduğunu belirterek, “Artık kadının değdiği her yerde çiçek, güller açar diyoruz. Türkiye’deki ikinci bayan başkanım. İlk bayan başkanımız Kayserispor’da Berna hanım. İnşallah günden güne de sayımız artacaktır diye ümit ediyorum. Çocukların başarısının bile daha fazla arttığını gördük. Daha çok hırslandıklarını gördük. Bir bayanı arkalarında hissetmenin gururunun farklı olduğunu hissettik. Benim kadar sporcularımız da heyecanlılar. Zaten önümüzde 10 maç var. Düşme şansımız yok diye düşünüyorum. Nisan ayında yapacağımız son maçta inşallah bu sene yerimizi koruyarak seneye daha iyi yerlere gelmeyi planlıyoruz. Biraz geç başladım ama henüz her şey için geç değil. Her şeyi toparlaya bileceğimizi düşünüyorum. Bu sene yerimizi koruyup, seneye daha iyi yerlerde olmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

“Anneler yorulmaz”
Sonuna kadar mücadele edeceğini söyleyen Aydın, “Biz öncelikle bir anneyiz ve anneler asla yorulmazlar. Ben ne buradaki çocuklarımız için ne kendi çocuklarım koştururken, ne de işimin başındayken asla yorulmayacağımı düşünüyorum. Mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz. Gücümün son damlasına kadar onların uğruna ayakta durmaya hazırım” dedi.

“Büyük değişiklikler bekliyoruz”
Son 6 haftadır takımın başında olan Teknik Direktör İrfan Ulusan, “Biz büyük değişiklikler bekliyoruz. Kendisine de çok güzel tepkiler gelmeye başladı. Tabi ki BAL liginde daha önce Çankırı’nın başına bir bayan geldi gitti. Bolu’da ilk defa bir bayanın başkan olması kolay bir şey değil. Kendisi büyük bir cesaret örneği gösterdi. Zaten iş kadını, çevresi var. Bize katkı vereceğini düşünüyorum. Her anlamda değişiklik olacak. Hareketlerimize daha fazla dikkat edeceğiz. Maçlarda da öyle olacak. Kendisini tebrik ediyorum. İnşallah takımımız da başarılı olur. Ben örnek olacağını düşünerek, diğer kadınlara da buradan bir mesaj vermiş oluyor kendisi” diye konuştu.

BOLU

31 Ocak 2020 Cuma

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