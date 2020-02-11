(Görüntülü) Gölcük Tabiat Parkı, bembeyaz oldu

BOLU'da etkili olan kar yağışıyla çam ormanları arasındaki Gölcük Tabiat Parkı, beyaza bürünürken, göl ise buz tuttu. Kar manzarası, drone ile havadan görüntülendi.Gölcük Tabiat Parkı, Bolu'da günlerdir etkili olan kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı. Tabiat parkındaki göl de buz tuttu. Parka gelen ziyaretçiler, beyaza bürünen göl çevresinde yürüyüp, doğa ile iç içe gün geçirdi. Karla kaplı çam ormanlarının arasındaki Gölcük Tabiat Parkı'nın güzelliği drone ile havadan görüntülendi.





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