ANALİG’de dereceye giren sporcular madalyalarına kavuştu

Bolu’nun Gerede ilçesinde bulunan Arkut Dağı Kayak Merkezi’nde yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcular için tören düzenlendi.

ANALİG yarışmalarında Bolu’yu temsil eden Gerede Arkut Sporcu Eğitim Merkezi takım halinde ikinci oldu. Bolu adına Gerede de dahil olmak üzere yıldız kızlar kategorisinde Özlem Ceren Dursun, yıldız erkeklerde Abdulhamit Aydın, Abdullah Yılmaz, Oğuzhan Ayyıldız katılım sağlarken, çocuk kızlar kategorisinde Ayşa Asya Tuzcuoğulları, Tuba Tuncel, İrem Dursun ve çocuk erkeklerde Kemal Çelik, Abdussamet Kılınçarslan katıldı. Yapılan yarışmalar sonucunda Yıldız Kızlarda Arkut SEM sporcusu Özlem Ceren Dursun 11, Yıldız Erkeklerde Arkut SEM sporcusu Oğuzhan Ayyıldız 11, Çocuk Kızlarda Arkut SEM sporcusu İrem Dursun 11, Çocuk Erkeklerde Arkut SEM sporcusu Kemal Çelik 21’lik derece yaptı.

Yarışmalar sonrası yapılan madalya töreninde Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, "Doğa Harikası Gerede Arkut Dağı Kayak Merkezimizde 0809 Şubat 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi Kayaklı Koşu Türkiye Birinciliği Müsabakaları bugün tamamlandı. Arkut Sporcu Eğitim Merkezinde yetişen öğrencilerimiz birçok derece elde etti. Arkut Sporcu Eğitim Merkezi öğrencilerimizi, antrenörlerimizi, birçok ilden gelen sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik eder, başarılar dilerim’’ dedi.

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