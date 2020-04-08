Bolu'da İzzet Baysal Caddesi, bariyerle kapatıldı (2)

"Bu gidiş gidiş değil"

"Seni her sene ziyaret ederdim ama bugün..."

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>8 KİŞİYE CEZA KESİLDİ<br>Bolu'da koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararla yayalara kapatılan İzzet Baysal Caddesi'nde işi olmadığı halde gezen 4 kişiye polis ekiplerince toplam 12 bin TL para cezası kesildi. Ayrıca 20 yaşın altında olmasına rağmen dışarıya çıkan 4 kişiye de 392'şer TL para cezası uygulandı.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK<br>2020-04-08 19:58:47<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.