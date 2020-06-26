Otomobil markete daldı: 3 yaralı

<br>Murat KÜÇÜK/GÖYNÜK (Bolu), (DHA)BOLU'nun Göynük ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil markete daldı. Kazada, markette alışveriş yapan 3 kişi yaralandı.<br>Kaza, saat 10.30 sıralarında Göynük ilçesi Sofular Mahallesi'nde meydana geldi. Ziyafettin Başkaya (65) yönetimindeki 14 LE 111 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki markete daldı. Kapı doğramaları ve camları kırılan markette alışveriş yapan yabancı uyruklu 3 kişi, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.<br>Market çalışanlarının büyük panik yaşadığı kazanın ardından ihbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Göynük Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Göynük Murat Küçük<br>2020-06-26 12:21:05<br>
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