Beypiliç Boluspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor: 0-1

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Murat KÜÇÜK / BOLU, (DHA)STAT: Atatürk

HAKEMLER: Turgut Doman (xxx), Cemal Alpay (xxx), Ali Tuna (xxx)

BEYPİLİÇ BOLUSPOR: Mosquera (x) Kerim Alıcı (xxx), Aykut (xxx), Ali (xx), Fethi (x)(Dk.27 Muhammed xx), Melih (xx), Burak (xxx)(Dk.68 Alican xx), Tugay (xx), Abdullayev (xx)(Dk.85 Mihajlovic), Bekir (xx)(Dk.84 Hamza), Mertan Caner (x)(Dk.68 Poepon xx)

ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR: Zülküf (xxxx) - Bilgiç (xxx), Onur (xx), Mehmet (xxx), Abdurrahim (xx), Landel (xxx), Selçuk (xx)(Dk.88 Gökay), Ruben Rayos (xx)(Dk.59 Anıl xx), Pote (xx)(Dk.88 Doğancan Davas), Halilovic(xx)(Dk.77 Mahamadolu Ba xx), Traore (xx)

GOLLER: Dk. 83 Selçuk (Pen.) (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

SARI KARTLAR: Aykut Demir, Bekir, Mosquera, Tugay Kaçar (Beypiliç Boluspor) Onur, Traore (Royal Hastanesi Bandırmaspor)TFF 1'inci Lig'de Beypiliç Boluspor evinde Royal Hastanesi Bandırmaspor'a 1-0 mağlup oldu.

4'üncü dakikada Boluspor atağında Melih'in vuruşunda top kaleci Zülküf'ten döndü. Dönen topta yapılan vuruş autla sonuçlandı.

27'nci dakikada Melih'in ceza sahası çizgisinden çıkardığı şutu kaleci Zülküf kurtardı.

İlk yarı golsüz sona erdi.

51'inci dakikada Beypiliç Boluspor'un kullandığı köşe vuruşunda Tugay'ın röveşatasını kaleci Zülküf kornere çeldi.

81'inci dakikada Bandırmaspor'un sağ kanattan kullandığ serbest vuruşta ceza sahası içinde Pote, kaleci Mosquera'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

83´üncü dakikada Selçuk'un kullandığı penaltıda kaleci bir köşeye top bir köşeye gitti: 0-1.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle bitti.DHA-Spor Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2020-12-13 15:59:53



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