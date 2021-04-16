Bolu Dağı'nda yoğun sis

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)BOLU Dağı'nın D-100 yolu geçişinde sis etkili olurken, görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.
Bolu Dağı'nın D-100 yolu geçişinde sis etkili oldu. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle sürücüler araçlarıyla yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Yol kenarındaki sis ikaz lambaları yakılarak, görüş uzaklığı artırılmaya çalışıldı.
DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2021-04-16 15:55:01
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