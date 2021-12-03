Bolu’da aynı kişiye ait 2 ahşap ev alev alev yandı

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde çıkan yangında aynı kişiye ait 2 ahşap ev alev alev yanarak küle döndü.



Yangın, saat 17.00 sıralarında Mudurnu ilçesi Seyrancık Mahallesi Sinnedibi Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Müslüm Bektaş’a ait 2 katlı ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın evin bitişiğinde bulunan ve aynı kişiye ait diğer 2 katlı ahşap eve sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, alevlere teslim olan 2 evdeki yangını söndürmek için çalışma başlattı. Vatandaşların da söndürme çalışmalarına katıldığı bölgede yangının diğer evlere sıçramaması için soğutma çalışması yürütülüyor.

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